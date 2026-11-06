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Nucor'ın Berkeley tesisindeki yeni galvanizleme hattında ilk rulo üretildi

Cuma, 06 Kasım 2026 13:56:22 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis tedarikçisi Primetals Technologies, ABD'li çelik üreticisi Nucor'ın Güney Karolina eyaletinin Huger kentindeki Berkeley yassı çelik tesisinde kurulan yeni sürekli galvanizleme hattında ilk birinci kalite rulonun üretildiğini açıkladı. Bu gelişmeyle hattın devreye alma aşaması tamamlanırken üretim faaliyetleri başladı.

Yıllık yaklaşık 500.000 ton kapasiteli hat, otomobillerin görünür yüzeylerinde kullanılan çeliklerin yanı sıra yapısal ve güvenlik açısından kritik araç parçaları için ileri yüksek mukavemetli çelikler üretebiliyor. Ürün yelpazesinde galvanizli, galvaniz tavlı ve çinko-alüminyum-magnezyum kaplamalı çelikler bulunan hat, Nucor'ın daha yüksek kâr marjına sahip katma değerli ürünlerini artırma stratejisini destekliyor.

Primetals otomotiv uygulamalarının gerektirdiği metalürjik özellikleri sağlamak için hızlı soğutma ve enine akılı indüksiyonla ısıtma sistemleriyle donatılan hattı Fransa merkezli Clecim ile ortaklaşa tedarik etti.

Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Nucor 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Magneliz Rulo Sac

Kalınlık 1,5 - 3 mm
Genişlik 1.250 mm
  S350GD ZM310 - S420GD ZM420
Tedarikçi NEHIR GALVANIZ METAL LTD. STI.
Teklifi Gör

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 2 mm
Genişlik 1.070 mm
Rulo  R
  EN-S350GD +ZM310
Tedarikçi CEPAS GALVANIZ DEM.CEL. MADEN INS.NAK.TIC.SAN.A.S.
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Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
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