Nucor'ın Berkeley tesisindeki yeni galvanizleme hattında ilk rulo üretildi

İngiltere merkezli tesis tedarikçisi Primetals Technologies, ABD'li çelik üreticisi Nucor'ın Güney Karolina eyaletinin Huger kentindeki Berkeley yassı çelik tesisinde kurulan yeni sürekli galvanizleme hattında ilk birinci kalite rulonun üretildiğini açıkladı. Bu gelişmeyle hattın devreye alma aşaması tamamlanırken üretim faaliyetleri başladı.

Yıllık yaklaşık 500.000 ton kapasiteli hat, otomobillerin görünür yüzeylerinde kullanılan çeliklerin yanı sıra yapısal ve güvenlik açısından kritik araç parçaları için ileri yüksek mukavemetli çelikler üretebiliyor. Ürün yelpazesinde galvanizli, galvaniz tavlı ve çinko-alüminyum-magnezyum kaplamalı çelikler bulunan hat, Nucor'ın daha yüksek kâr marjına sahip katma değerli ürünlerini artırma stratejisini destekliyor.

Primetals otomotiv uygulamalarının gerektirdiği metalürjik özellikleri sağlamak için hızlı soğutma ve enine akılı indüksiyonla ısıtma sistemleriyle donatılan hattı Fransa merkezli Clecim ile ortaklaşa tedarik etti.