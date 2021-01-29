Nucor dördüncü çeyrekte net gelirini ikiye katladı, 2020 genelinde kazancı düştü

Cuma, 29 Ocak 2021 10:07:55 (GMT+3) | San Diego

Nucor Company dün yaptığı açıklamada 2020 yılının dördüncü çeyreğinde konsolide net kazancının 398,7 milyon $ olduğunu belirtti. Şirketin geliri üçüncü çeyrekte 193,4 milyon $ ve 2019 yılının dördüncü çeyreğinde 107,8 milyon $ olarak kaydedilmişti.

Dördüncü çeyrekte şirketin konsolide net satışları üçüncü çeyrekteki 4,93 milyon $’a kıyasla %7 ve 2019 yılı dördüncü çeyreğindeki 5,13 milyon $’a kıyasla %3 artışla 5,26 milyon $ oldu. Yurt dışındaki müşterilere dördüncü çeyrekte, çeyreklik bazda %2 artışla ve yıllık bazda yatay seyrederek, 6,49 milyon ton sevkiyat gerçekleştirildi. Çelik tesisi sevkiyatları dördüncü çeyrekte, çeyreklik bazda %3 artarken ve yıllık bazda hemen hemen aynı kaldı.

2020 yılının tamamında ise, Nucor 2019 yılındaki 1,27 milyar $ net kazanca kıyasla 721,5 milyon $ net kazanç elde etti. Söz konusu yılda şirketin konsolide net satışları 2019 yılındaki 22,59 milyar $’a kıyasla %11 düşerek 20,14 milyar $oldu. Yurt dışındaki müşterilere sevkiyatlar yıllık bazda %4 düşüşle 25,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. Satış fiyatları ise 2020 yılında ton başına %7 düştü.

2021 yılının ilk çeyreği için şirket “piyasayı etkileyen birçok pozitif faktör” sayesinde net kazancının 2020 yılının dördüncü çeyreğinden belirgin bir şekilde artmasını bekliyor.

Şirket basın bülteninde, kamuya ait olmayan inşaat otomotiv sektörlerinin güçlü olduğunu ve ağır makine, tarım, yenilenebilir enerji, kamyon ve treyler sektörlerinde şartların iyileştiğini ifade etti. Çelik üreticisinin bu yılın ilk çeyreğinde net kazancında artış öngörmesinin temel sebebi levha, sac, çubuk ve inşaat çeliği tesislerinin bu çeyrek için verimlilikte artış beklemeleri. İlk çeyrekte hammadde segmentinin performansının artan satış fiyatlarından dolayı önceki çeyreğe göre ciddi bir toparlanma kaydedeceği öngörülüyor.