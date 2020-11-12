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NMDC’nin net kârı ilk yarıda %31 düştü

Perşembe, 12 Kasım 2020 15:39:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan hükümeti tarafından yönetilen NMDC Limited, 2020-21 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, İkinci çeyrekte şirketin net kârı, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 7,03 milyar INR’ye kıyasla %10 artarak 7,74 milyar INR (103,73 milyon $) seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde şirketin satış geliri yıllık %0,5 düşüşle 22,30 milyar INR (298,88 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %6 düşüşle 11,18 milyar INR (149,82 milyon $) oldu.

Yılın ilk yarısında NMDC’nin net kârı, önceki yılın aynı döneminde kaydedilene kıyasla %31 düşüşle 13,07 milyar INR (175,07 milyon $) olurken, satış geliri yıllık %24 düşüşle 41,67 milyar INR (558,41 milyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %39 düşüşle 19,44 milyar INR (260,51 milyon $) oldu.


Etiketler: Hint Yarımadası  mali sonuçlar  Hindistan  NMDC  |  benzer haberler »


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