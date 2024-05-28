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Hint NMDC Limited’in konsolide net kârı dördüncü çeyrekte %38 düştü

Salı, 28 Mayıs 2024 13:59:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in konsolide net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %37,81 düşüşle 14,12 milyar INR (169,99 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %10,90 artarak 64,89 milyar INR (780,80 milyon $) seviyesine yükseldi.

2023-24 mali yılının tamamında NMDC Limited’in net kârı yıllık %0,4 düşüşle 55,75 milyar INR (670,80 milyon $) ve toplam satış geliri de yıllık %20,61 artışla 213,07 milyar INR (2,56 milyar $) seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar NMDC 

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