NMDC Limited parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını tüm kalitelerde artırdı – 6 Mart 2026

Hindistan’ın devlete ait madencilik şirketi NMDC Limited, 6 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere tüm kalitelerde parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını yükseltti.

Böylece şirketin parça demir cevheri (%67 tenörlü, 10-40 mm) fiyatı 100 INR/mt (1,08$/mt) artışla 5.350 INR/mt (58,30$/mt) maden çıkışı, toz cevher fiyatı ise (%64 tenörlü ve <10 mm) 100 INR/mt (1,08$/mt) artışla 4.050 INR/mt (44,13$/mt) maden çıkışı seviyesine yükseldi.

Belirtilen fiyatlara İlçe Maden Fonux, Ulusal Maden Arama Vakfı kesintisi ve orman izin bedelleri gibi zorunlu vergi dahil değil.