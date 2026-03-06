 |  Giriş 
NMDC Limited parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını tüm kalitelerde artırdı – 6 Mart 2026

Cuma, 06 Mart 2026 09:58:53 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın devlete ait madencilik şirketi NMDC Limited, 6 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere tüm kalitelerde parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını yükseltti.

Böylece şirketin parça demir cevheri (%67 tenörlü, 10-40 mm) fiyatı 100 INR/mt (1,08$/mt) artışla 5.350 INR/mt (58,30$/mt) maden çıkışı, toz cevher fiyatı ise (%64 tenörlü ve <10 mm) 100 INR/mt (1,08$/mt) artışla 4.050 INR/mt (44,13$/mt) maden çıkışı seviyesine yükseldi. 

Belirtilen fiyatlara İlçe Maden Fonux, Ulusal Maden Arama Vakfı kesintisi ve orman izin bedelleri gibi zorunlu vergi dahil değil.


