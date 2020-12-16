Nippon Steel ve Rio Tinto karbon salımı azaltma hedeflerine ulaşmak için mutabakat anlaşması imzaladı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 15:08:03 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, Avustralya merkezli madenci Rio Tinto ile düşük karbon salımı yapan çelik değer zincirine geçiş teknolojilerini birlikte araştırmak, geliştirmek ve gerçekleştirmek için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Bu mutabakat anlaşmasının amacı, düşük karbon salımlı yenilikçi bir çelik üretim süreci oluşturmak için Nippon Steel’in çelik üretim teknolojisi ile Rio Tinto’nun demir cevheri işleme teknolojisini birleştirmek dahil olmak üzere, demir cevheri madenciliğinden çelik üretimine kadar tüm çelik değer zincirinin karbondan arındırılması için geniş bir teknoloji yelpazesini keşfetmek.

Nippon Steel Corporation temsilcisi Eiji Hashimoto, “Karbondan arındırma konusundaki iddialı vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda daha da ilerlemek için, 2030 ve 2050 yıllarını hedefleyen karbon azaltma senaryolarımızı incelemeye başladık,” dedi.