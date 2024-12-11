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Nijerya ile Suudi Arabistan demir cevheri madenciliği ve çelik üretiminde iş birliği yapmayı planlıyor

Çarşamba, 11 Aralık 2024 14:31:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre Nijerya Katı Mineraller Bakanı Dr. Dele Alake ve Suudi Arabistan Maden ve Enerji Bakan Yardımcısı Khalid Al-Musdaifer arasında gerçekleşen toplantıda, iki ülkenin Nijerya’da demir cevheri çıkarma ve çelik üretimi konularında iş birliği yapmasına yönelik görüşmeler başlatıldı.

İş birliğinin sanayileşmeyi desteklemek amacıyla Nijerya’nın engin madeni kaynaklarından faydalanmayı planladığı ifade edildi. Bununla birlikte Bakan Alake, katma değerli çelik ihracatının ekonomik kalkınmayı destekleyeceği göz önünde bulundurulduğunda, tarafların yalnızca demir cevheri çıkarmakla kalmayıp demir cevherini kullanarak Nijerya’da çelik üretimi üzerinde de çalışmalar yapması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan Suudi Arabistan, çelik sektörünün hammadde ithalatına bağımlı olması sebebiyle Nijerya’dan demir cevheri teminiyle ilgilendiğini dile getirdi ve Nijerya’nın yerel çelik üretimine ilişkin teklifini değerlendireceğini taahhüt etti.

Konuya ilişkin bir sonraki toplantının önümüzdeki ay Riyad’da düzenlenecek Geleceğin Mineralleri Forumu’nda yapılması planlanıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Nijerya Batı Afrika Çelik Üretimi 

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