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Nava Limited, TSML ile olan dönüştürme anlaşmasını sonlandırdı

Perşembe, 25 Ağustos 2022 12:18:08 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint ferroalyaj üreticisi Nava Limited, Tata Steel’in madencilik şirketi Tata Steel Mining Limited (TSML) ile olan yüksek karbonlu ferrokrom dönüştürme anlaşmasını sonlandıracağını açıkladı.

Nava Limited, Odisha’nın doğusunda bulunan tesisinde yüksek karbonlu ferrokrom dönüştürme işlemi için TSML ile 2025 yılının Mart ayına kadar geçerli bir anlaşma yapmıştı.

Ancak Nava Limited, söz konusu ürünün üretimi konusunda çıkan teknik sorunlar nedeniyle anlaşmayı bu yılın Ekim ayı itibarıyla sonlandırmaya karar verdi.

Nava Limited anlaşma sona erdikten sonra söz konusu tesisinde yıllık bakım çalışması gerçekleştirecek.


Etiketler: Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası 

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