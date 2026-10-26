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National Steel Fabrication Saarstahl'ın Almanya'daki tesisi için 4.500 mt yapısal çelik siparişi aldı

Pazartesi, 26 Ekim 2026 14:18:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Mısır merkezli National Steel Fabrication (NSF), Almanya merkezli tesis ekipmanı üreticisi SMS group'tan Alman çelik üreticisi Saarstahl'ın tesisi için 4.500 mt yapısal çeliğin üretimine ve tedarikine yönelik sipariş aldığını duyurdu.

Söz konusu siparişin, Saarstahl'ın Almanya'daki tesisinde yürütülen bir projenin parçasını oluşturduğu ve sipariş kapsamındaki üretim ve tedarik çalışmalarının SMS group ile iş birliği içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

SMS group Saarstahl'a yeni elektrik ark ocağı tedarik edecek

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere SMS group, 2024'ün Ekim ayında yaptığı açıklamada Saarstahl'ın Almanya'daki Völklingen tesisine alternatif akım elektrik ark ocağı ve yardımcı ekipmanlar tedarik edeceğini duyurmuştu. 2045 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefleyen Saarstahl, Stahl-Holding Saar (SHS) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

SMS group'a göre 185 mt'luk yeni elektrik ark ocağı, 300 MVA'lık transformatörüyle dünyanın en güçlü elektrik ark ocaklarından biri olacak. Ayrıca ocakta yalnızca hurda veya %80 oranında soğuk doğrudan indirgenmiş demir/sıcak briketlenmiş demir ve %20 oranında hurdadan oluşan bir karışım kullanılacak. İlk üretimin 2028'in Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanırken, ocakta rulman çeliği, otomat çeliği ve yay çeliği dahil olmak üzere çeşitli çelik kalitelerinin üretilmesi bekleniyor.

Etiketler: Kuzey Afrika Çelik Üretimi Saarstahl SMS Group 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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