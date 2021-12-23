Müteahhitler inşaat malzemeleri ve KDV’de indirim talep etti

Perşembe, 23 Aralık 2021 15:19:49 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), Türkiye inşaat sektöründe pandemi, kur dalgalanmaları ve ekonomik gelişmeler nedeniyle iç pazarda kaydedilen fahiş fiyat artışlarının durdurulması ve fiyatların normal seviyelere düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Fiyat artışları nedeniyle sektörün durma noktasına geldiğini ifade eden İMKON, son günlerde döviz kurunda kaydedilen düşüşün inşaat malzemesi fiyatlarına da yansıması gerektiğini belirtti ve vatandaşın konuta erişiminin kolaylaştırılması için hükümetten KDV indirimi, tapu harçları indirimi ve arsa desteği gibi teşvikler talep etti.

Öte yandan, sektörel yapılanma gerçekleştirmek amacıyla “Müteahhitler Meslek Odası” kurulması, yapı müteahhitleri sınıflandırmasından kaynakları sorunların giderilmesi, kamu ve özel sektör yüklenicilerine malzeme tedarik sıkıntılarından dolayı ek süre verilmesi de İMKON’un talepleri arasında yer aldı.