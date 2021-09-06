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Müteahhitler 9 Eylül’de iş durduracak

Pazartesi, 06 Eylül 2021 11:39:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, 9 Eylül tarihinden itibaren 15 gün boyunca ülke çapındaki inşaatları durduracaklarını açıkladı. Karar, artan çimento fiyatları nedeniyle çimentocularla görüşmek isteyen başkanın çağrısına yanıt alamamasının ardından verildi.

Çimentocuların yurt içinde üretimi kısıtlayarak fiyatları artırma politikası izlediklerini ifade eden Tahir Tellioğlu, birkaç büyük yatırımcının çimento fabrikası kurmayı planladığını ve fiyatlar düşmezse konfederasyonun da çimento fabrikası kurma girişimine başlayabileceğini belirtti.

İnşaat maliyetlerindeki artışın konut fiyatlarını da yükselttiğini söyleyen Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, söz konusu grev başarılı olursa konut fiyatlarındaki artışın önüne geçebileceğini ifade etti. Taylan, konut fiyatlarının, çimento ve demir fiyatlarındaki artışlar nedeniyle %20-40 yükseldiğini belirtti.


Etiketler: Türkiye  inşaat  Avrupa  |  benzer haberler »


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