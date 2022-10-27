Mısır’ın yeni para politikası çelik ithalatını canlandırabilir mi?

Perşembe, 27 Ekim 2022 14:58:35 (GMT+3) | İstanbul

Mısır Merkez Bankası, ülkede özellikle döviz sıkıntısından kaynaklı yaşanan mali zorluklara yardımcı olmak amacıyla para politikasında bazı değişiklikler yaptığını duyurdu. Söz konusu sorunlar başta hammadde, kütük ve yassı mamul olmak üzere özellikle çelik ithalatını olumsuz etkiliyor. Ancak piyasa oyuncuları, bu değişikliklerin döviz sıkıntısını hafifleteceğine şüpheyle yaklaşsa da bazı kaynaklar, başta Rusya’dan olmak üzere ithalatın toparlanmasını bekliyor.

Merkez bankası yerel para birimini kontrol altına almak amacıyla esnek kur sistemine geçiş yapılacağını bildirdi. İşletmelerin ithalat ödemeleri için bu yılın başında zorunlu hale getirilen akreditifli ödeme yöntemi kademeli olarak kullanımdan kalkacak. Akreditifli ödeme yöntemi bu yılın Aralık ayına kadar tamamen sona ermiş olacak. Merkez bankası söz konusu değişikliğin ekonomik faaliyetlerin orta vadede yeniden canlanmasını hızlandırmasını beklediğini belirtiyor. Bununla birlikte merkez bankası, döviz durumunun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağı öngörülen türev piyasasının temelinin atılması için de çalışmalar yapmayı planlıyor.

Çelik sektörü oyuncuları duyurulan önlemlerin etkili olup olmayacağına ve ticareti destekleyip desteklemeyeceğine yönelik çoğunlukla temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Yerel kaynaklar, halen döviz bulunamadığını belirtirken, bu durumun önümüzdeki birkaç günlük süre içerisinde gerçek bir dalgalanma olup olmadığının ve ABD doları bulunup bulunamayacağının anlaşılabileceğini ifade ediyor. Diğer kaynaklar ise zorunlu hale getirilen akreditifli ödeme yönteminin kaldırılmasının özellikle kütük ithalatını destekleyebileceğini düşünüyor. Bir kaynak, “[Bu] karar Mısır’ın vesaik mukabili ödeme yöntemine geri döneceğini gösteriyor. Vesaik mukabili ödeme yöntemi tüccarlar açısından riskli,” dedi. Bir başka kaynak ise SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Teoride Rusya ve İran biraz daha fazla kargo satabilir ancak tüccarların dikkatli olması gerekiyor,” şeklinde konuştu.

Mısır Para Politikası Kurulu, merkez bankasının teşviki doğrultusunda gecelik mevduat faizi ve gecelik kredi faizi oranlarını 200 baz puan artışla sırasıyla %13,25 ve %14,25 seviyelerine yükseltme kararı aldı.