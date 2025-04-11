Mısır’ın yakıt fiyatlarına zam yapması çelik sektörünü çok etkilemeyecek

Mısır hükümeti 11 Nisan tarihinde yakıt fiyatlarına %15’e kadar zam yaptı. Hükümetin aldığı bu önlem, IMF’nin 8 milyar $’lık yardım paketi karşılığında yerine getirilmesi gereken yakıt teşvikini düşürme hedefi kapsamında yer alıyor.

Ülkede yakıt türüne bağlı olarak %11,76 ila %14,8 arasında zam yapıldı. Aralarında çelik sektörü de bulunan sanayi sektörleri için yakıt fiyatları 10.500 EGP/mt’a yükselirken, dizel ve kerosen fiyatı litre başına 15,5 EGP’ye oldu. 95 oktan benzin fiyatı litre başına 19 EGP olurken, 92 ve 80 oktan benzin fiyatları litre başına sırasıyla 17,25 EGP ve 15,75 EGP olarak kaydedildi. Enerji üretimi için kullanılan dizel yakıt fiyatları ise değişmedi.

Alınan bu önlemin çelik sektörünü sınırlı ölçüde etkilemesi, ülkenin genelinde ise daha güçlü biçimde hissedilmesi bekleniyor. Çelik ve hammadde için lojistik maliyetlerinin yanı sıra sevkiyat masraflarının artmasıyla Mısır’da üretilen malların fiyatları da artış gösterecek. SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, “Çelik sektörü için asıl enerji kaynakları olan elektrik ve doğal gaza henüz zam yapılmadı. Zamlarla birlikte ürün fiyatlarının ve enflasyonun yükselmesi bekleniyor,” ifadelerini kullandı.