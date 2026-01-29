 |  Giriş 
Mısır, Xinfeng Steel ile 10 milyar $ değerinde çelik kompleksi yatırımı planlıyor

Perşembe, 29 Ocak 2026 11:11:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Mısır Sanayi ve Ulaştırma Bakanlığı, otomotiv çeliği üretimine odaklanan büyük ölçekli entegre bir çelik kompleksinin kurulmasına ilişkin olarak Çin merkezli çelik üreticisi Xinfeng Steel ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Yıllık üretim kapasitesi 10 milyon mt olarak hedefleniyor

Yerel basına göre Mısır Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir, Xinfeng Steel ile yürütülen görüşmelerin yaklaşık 10 milyar $ değerinde bir projeyi kapsadığını ve yıllık 10 milyon mt üretim kapasitesinin hedeflendiğini belirtti. Kompleksin 10 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulmasının planlandığını ifade eden El-Wazir, söz konusu yatırımın Mısır’daki en büyük çelik yatırımlarından biri olacağını vurguladı.

Planlanan tesiste düşük alaşımlı yüksek mukavemetli çelik, otomotiv çeliği, boru çeliği, konteyner sacları ve mühendislik çeliği kalitelerinin üretimi için 1.780 mm ve 2.250 mm genişliğinde sıcak haddehanelerin kurulması öngörülüyor. Ayrıca gemi levhası, köprüler, basınçlı konteynerler ve kazanlarda kullanılacak kalın yapısal levha üretimi için 3.500 mm genişliğinde levha üretim hatları planlanıyor.

Proje yeni istihdam olanakları yaratacak

Kompleks ayrıca petrol ve gaz sektörü, iletim hatları, silindirler ve inşaat uygulamalarına yönelik dikişsiz boru üretimini de kapsayacak. Bunun yanında soğuk haddeleme, temperleme ve galvanizleme üniteleri ile derin işleme hatları ve güneş enerjisi santrali yapıları da projeye dahil edilecek. Böylece otomotiv, enerji, altyapı ve hassas mühendislik sektörlerine hizmet eden entegre bir üretim sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Bakanlık projenin yaklaşık 15.000 doğrudan ve 85.000’den fazla dolaylı istihdam yaratmasının beklendiğini, aynı zamanda modern teknolojinin transferine ve Mısır’da iş gücünün yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlayacağını bildirdi.


Etiketler: Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

