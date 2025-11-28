Emsteel Abu Dabi’deki inşaat demiri haddehanesini yeniledi

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Mısır merkezli çelik üreticisi Emsteel’in Abu Dabi’deki inşaat demiri haddehanesinde yer alan çift kanallı sistemin başarılı bir şekilde yenilendiğini duyurdu.

İlk olarak 2006 yılında kurulan sistemin 2021 yılında yapılan ortak değerlendirmenin ardından kurulu olan 30 yardımcı ekipmanının değişmesi gerektiğinin tespit edilmesi üzerine tamamen sökülerek yenilendiği söylendi.

Danieli, 24 saat mesai yapılan 23 günlük bir süre boyunca haddehanede faaliyetlere ara verildiğini bildirdi. Eski sistemin sökümü üç günde tamamlanırken, yeni yardımcı ekipmanların montajı da üç günde yapıldı. Böylece Emsteel 17 Eylül’de haddehaneyi yeniden devreye aldı.