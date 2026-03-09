Mısır kütük ithalatına yönelik yeni koruma önlemi planı teklif etti

SteelOrbis’in elde ettiği bilgilere göre Mısır Dış Ticaret Bakanlığı tüm menşelerden yapılan kütük ithalatına yönelik yeni bir koruma önlemi planı önerdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mısır 14 Eylül 2025 tarihinden itibaren 200 gün süreyle geçerli olmak üzere kütük ithalatına %16,2 oranında geçici vergi uygulamaya başlamış ve minimum vergi tutarını 4.613 EGP/mt (87,5$/mt) olarak belirlemişti.

Kaynaklara göre Mısırlı yetkililer 7207 gümrük kodu altında yer alan söz konusu ürünün ithalatına önümüzdeki üç yıl boyunca kademeli olarak düşecek vergiler uygulanmasını öngören yeni bir koruma önlemi planı önerdi. Bu doğrultuda CIF ithalat değerinin %13’ü oranında başlayacak ad valorem vergi sonraki yıllarda %12 ve %11 seviyelerine düşecek. Minimum spesifik vergiler ise 3.412 EGP/mt (64,7$/mt), 3.120 EGP/mt (59,1$/mt) ve 2.860 EGP/mt (54,2$/mt) seviyelerinde uygulanacak.

Kaynaklara göre yeni plan ayrıca yıllık 176.000 mt’luk kota uygulaması da içeriyor. Ancak bu önlemin ne kadar süreyle uygulanacağı ve ne şekilde dağıtılacağı henüz belli olmadı.

Mısırlı yetkililer nihai kararı açıklamadan önce yedi gün süreyle görüşleri toplayacak.

1$ = 52,74 EGP