 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mısır...

Mısır kütük ithalatına yönelik yeni koruma önlemi planı teklif etti

Pazartesi, 09 Mart 2026 16:41:27 (GMT+3)   |   İstanbul

SteelOrbis’in elde ettiği bilgilere göre Mısır Dış Ticaret Bakanlığı tüm menşelerden yapılan kütük ithalatına yönelik yeni bir koruma önlemi planı önerdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mısır 14 Eylül 2025 tarihinden itibaren 200 gün süreyle geçerli olmak üzere kütük ithalatına %16,2 oranında geçici vergi uygulamaya başlamış ve minimum vergi tutarını 4.613 EGP/mt (87,5$/mt) olarak belirlemişti.

Kaynaklara göre Mısırlı yetkililer 7207 gümrük kodu altında yer alan söz konusu ürünün ithalatına önümüzdeki üç yıl boyunca kademeli olarak düşecek vergiler uygulanmasını öngören yeni bir koruma önlemi planı önerdi. Bu doğrultuda CIF ithalat değerinin %13’ü oranında başlayacak ad valorem vergi sonraki yıllarda %12 ve %11 seviyelerine düşecek. Minimum spesifik vergiler ise 3.412 EGP/mt (64,7$/mt), 3.120 EGP/mt (59,1$/mt) ve 2.860 EGP/mt (54,2$/mt) seviyelerinde uygulanacak.

Kaynaklara göre yeni plan ayrıca yıllık 176.000 mt’luk kota uygulaması da içeriyor. Ancak bu önlemin ne kadar süreyle uygulanacağı ve ne şekilde dağıtılacağı henüz belli olmadı.

Mısırlı yetkililer nihai kararı açıklamadan önce yedi gün süreyle görüşleri toplayacak.

1$ = 52,74 EGP


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Mısır Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Mısırlı AlGioshy Steel ithal kütüğe getirilen geçici vergilerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor

25 Eyl | Çelik Haberler

Mısır’ın ithal kütüğe geçici koruma vergisi getirmesi arzı önemli ölçüde azaltacağından piyasada şok etkisi yarattı

12 Eyl | Çelik Haberler

Mısır’ın koruma önlemlerini kaldırmasıyla birlikte kütük ithalatı kapısı aralandı

15 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır kütük ve uzun ürün koruma önlemi vergisinin azaltılmasını altı ay erteledi

13 Nis | Çelik Haberler

Mısır: Kütük fiyatları çöktüğü için koruma vergisi sektörü korumak için yeterli olmayabilir

26 Mar | Çelik Haberler

Mısır kütük kararı üreticileri sevindirirken haddeciler tekrar temyize gitti

14 Eki | Çelik Haberler

Mısır sonunda kütük ve uzun mamul ithalatına ilişkin kararını açıkladı

11 Eki | Çelik Haberler

Mısır ithal kütüğe yönelik koruma önlemi kararını ay ortasına dek verecek

07 Eki | Çelik Haberler

Mısır’ın ithal kütük kararı 5 Ekim’e ertelendi

09 Eyl | Çelik Haberler

Mısır kütük ithalatına yönelik vergiyi düzenlerken kütük ticareti durgun seyretti

02 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  140 mm
Kenar Uzunluğu2:  140 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis