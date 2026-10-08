Mısırlı Al Ashry Steel kütük yatırımlarını finanse etmek için 2027'nin ilk yarısında halka arz hedefliyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Mısırlı çelik üreticisi Al Ashry Steel Group finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve kapasite artışını desteklemek amacıyla 2027'nin ilk yarısında hisselerinin %20-30'unu Mısır Borsası'nda halka arz etmeyi planlıyor.

Halka arz hazırlıkları başladı

Halka arzın yapısına ilişkin çalışmalara başlayan grup, mali danışman ve halka arz yöneticisi adaylarını değerlendirirken, atamaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Halka arzın nihai takvimi ve yapısı, çalışmanın sonuçları ve Mısır Borsası'nın kotasyon şartları doğrultusunda belirlenecek.

Kütük projelerinde yıllık bir milyon mt kapasite hedefleniyor

Al Ashry Steel, halka arz hazırlıklarının yanı sıra her biri yıllık 500.000 mt kapasiteli iki kütük üretim lisansı için başvuruda bulunurken, projelerin toplam yatırım tutarının 12 milyar EGP olması öngörülüyor. Projelerle yurt içi hammadde tedarikinin güçlendirilmesi ve ithalata bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

İnşaat demiri, profil ve yassı çelik üretimi ve işlenmesi alanlarında faaliyet gösteren grubun ürün ve hizmetleri arasında kaynaklı borular, iskeleler, metal şekillendirme ve aydınlatma direkleri de yer alıyor.