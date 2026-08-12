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Mısır sekiz yeni kütük üretim ruhsatı için ihale açtı

Çarşamba, 12 Ağustos 2026 11:43:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Mısır Sanayi Geliştirme Kurumu (IDA), Sanayi Bakanlığı'nın yerel üretimi derinleştirme, ülkenin çelik sektöründeki değer zincirini güçlendirme ve ithalata bağımlılığı azaltma stratejisi doğrultusunda yıllık toplam 2,8 milyon mt kapasiteli sekiz yeni sürekli döküm kütük üretim ruhsatı için ihale açtığını duyurdu.

IDA tarafından yapılan açıklamaya göre ihale, her biri yıllık 500.000 mt kapasiteli dört ruhsat ile her biri yıllık 200.000 mt kapasiteli dört ruhsatı kapsıyor. Yeni kütük kapasitesinin yerel haddehanelerin hammadde ihtiyacını karşılaması, döviz tasarrufu sağlaması ve Mısır çelik sektörünün rekabet gücünü artırması bekleniyor.

İlgilenen şirketler ihale şartnamelerini 11-20 Ağustos tarihleri arasında IDA'nın genel merkezinden temin edebilecek, tekliflerin ise 9 Eylül 2026 tarihine kadar sunulması gerekecek.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Mısır Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

Pazaryeri Teklifleri

Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  140 mm
Kenar Uzunluğu2:  140 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

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