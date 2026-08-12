Mısır sekiz yeni kütük üretim ruhsatı için ihale açtı

Mısır Sanayi Geliştirme Kurumu (IDA), Sanayi Bakanlığı'nın yerel üretimi derinleştirme, ülkenin çelik sektöründeki değer zincirini güçlendirme ve ithalata bağımlılığı azaltma stratejisi doğrultusunda yıllık toplam 2,8 milyon mt kapasiteli sekiz yeni sürekli döküm kütük üretim ruhsatı için ihale açtığını duyurdu.

IDA tarafından yapılan açıklamaya göre ihale, her biri yıllık 500.000 mt kapasiteli dört ruhsat ile her biri yıllık 200.000 mt kapasiteli dört ruhsatı kapsıyor. Yeni kütük kapasitesinin yerel haddehanelerin hammadde ihtiyacını karşılaması, döviz tasarrufu sağlaması ve Mısır çelik sektörünün rekabet gücünü artırması bekleniyor.

İlgilenen şirketler ihale şartnamelerini 11-20 Ağustos tarihleri arasında IDA'nın genel merkezinden temin edebilecek, tekliflerin ise 9 Eylül 2026 tarihine kadar sunulması gerekecek.