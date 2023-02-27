Minera Autlan’ın net zararı dördüncü çeyrekte arttı

Pazartesi, 27 Şubat 2023 09:25:41 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı çelik üreticisi Minera Autlan’ın net zararı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2,58 milyon $’a kıyasla 41,7 milyon $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu çeyrekte şirketin satışları yıllık %0,4 artışla 135,9 milyon $ seviyesinde yer alırken, satış maliyeti bir önceki yıla kıyasla %9 artarak 130,7 milyon $ ve harcamaları yıllık %41,7 artışla 26,4 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca şirketin faaliyet zararı yıllık %544 artarak 21,3 milyon $ oldu.

Dördüncü çeyrekte şirketin AVFÖK’ü yıllık %37,8 düşüşle 28,1 milyon $’a gerilerken, AVFÖK marjı 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen %33,3’e kıyasla %20,6’ya indi.

Yılın tamamında Minera Autlan’ın net kârı 2021 yılında kaydedilen 3,6 milyon $’a kıyasla %653 artarak 27,1 milyon $ seviyesine çıktı.