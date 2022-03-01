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Minera Autlan dördüncü çeyrekte net zarar açıkladı

Salı, 01 Mart 2022 09:32:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı manganez ve ferroalyaj üreticisi Minera Autlan geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde satış gelirlerinin artmış olmasına rağmen net zarar açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 19,4 milyon $’a kıyasla 2,6 milyon $ seviyesine yükseldi. Satış gelirleri yıllık %64,1 artışla 135,3 milyon $ seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 10,3 milyon $’a kıyasla 45 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında Minera Autlan’ın net kârı, 2020 yılında kaydedilen 15,2 milyon $ net zarardan 3,5 milyon $ net kâra döndü.


Etiketler: mali sonuçlar  Kuzey Amerika  Minera Autlán   Meksika  |  benzer haberler »

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