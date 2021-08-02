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Minera Autlan’ın net zararı ikinci çeyrekte düştü

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 09:20:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı ferroalyaj ve manganez üreticisi Minera Autlan bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 7,1 milyon $ net zararı, 4,2 milyon $ seviyesine düşürdüğünü duyurdu.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %17 artışla 98,7 milyon $ oldu. Minera Autlan, manganez ve ferroalyaj talebindeki toparlanmanın güçlü satış gelirleri elde edilmesine katkı sağladığını belirtti.

Şirketin AVFÖK’ü ikinci çeyrekte yıllık %9,6 artışla 22,7 milyon $ seviyesine çıkarken, brüt kârı ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 21,3 milyon $’a kıyasla 23 milyon $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Minera Autlán   mali sonuçlar  Meksika  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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