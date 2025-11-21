Metso, Kuminex Steel’e kompakt pelet tesisi tedarik edecek

Metso, Hindistan’da faaliyet gösteren Kuminex Steels Private Limited ile kompakt bir pelet tesisi tedarikine yönelik 11 milyon € değerinde sözleşme imzaladığını açıkladı.

Tam ölçekli performans standartlarına sahip kompakt tesis



Sipariş, tesisin mühendislik ve tasarım süreçlerinin yanı sıra Metso’ya ait özel ekipmanların, enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Metso ayrıca proje boyunca denetim hizmetleri ve teknik eğitim de sağlayacak.

Yeni tesisin yıllık 1,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacağı ve 2027 yılının ortasında üretime başlamasının planlandığı bildirildi.

Metso’ya göre tesis, şirketin daha büyük ölçekli peletleme çözümlerinde kullandığı tasarım ilkelerine dayanacak ve 3 metre genişliğinde bir sinterleme makinesi içerecek. Kompakt boyutuna rağmen tesis, Metso’nun tam ölçekli peletleme tesisleriyle eşdeğer performans ve ürün kalitesi sunacak.

Tesis ayrıca süreç verimliliğini artırmak, izleme sistemini güçlendirmek ve genel tesis optimizasyonunu sağlamak amacıyla Metso’nun VisionPellet ve Optimus gibi gelişmiş dijital çözümleriyle donatılacak.