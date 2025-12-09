Metso Hindistan’a kompakt pelet tesisi tedarik edecek

Finlandiya merkezli mühendislik grubu Metso, Hindistan merkezli enerji şirketi Greta Energy Limited ile şirketin Hindistan’ın Chandrapur tesisine kompakt pelet tesisi kurmak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Metso bu yılın Kasım ayında Hindistan merkezli başka bir üretici ile kompakt pelet tesisi tedarik anlaşması gerçekleştirmişti. Yeni pelet tesisi, Greta Energy’nin yıllık 1,2 milyon mt pelet üretmeyi hedeflediği tesiste kullanılacak.

Kompakt tesis, Metso’nun 3 metre genişliğindeki sinterleme makinesini temel alarak inşa edilecek. Metso’ya göre yapılan anlaşma kapsamında ölçüm ve kontrol sistemlerinin yanı sıra otomasyon çözümleri de kurulacak ve bu şekilde üretim faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürmesi sağlanacak.

Greta Energy Grup Başkanı Nitesh Chaudhari, projenin önemine dikkat çekerek bu tesisin Hindistan’da Metso’nun ilgili teknolojisini kullanan ilk tesis olduğunu belirtti. Chaudhari daha küçük ölçekli pelet tesislerinin Hindistan’ın çelik üretim kapasitesini farklı bölgelerde genişletmek için kritik rol oynadığını vurguladı ve Metso ile iş birliğinin sözleşme aşamasına kadar sorunsuz ilerlediğini ifade etti.