Hindistan çelik piyasasındaki durgunluk Kasım ayında derinleşti, görünüm halen zayıf

Bu yılın Kasım ayında Hindistan’da çelik fiyatları, ticari hareketlilikteki yavaşlama ve stokların hızla artması nedeniyle düşüşünü sürdürdü. Festival döneminin ardından toparlanma gözleneceği beklentilerine rağmen fiyatların son 5 yılın en düşük seviyelerinde kalması, piyasanın Kasım ayında adeta bir “durgunluk” aşamasına girdiğini gösterdi.

Otomotiv sektöründe dolaylı vergi oranlarının düşürülmesi ve Diwali sonrası inşaat ile altyapı yatırımlarında beklenen hareketlenme çelik piyasasının görünümünü iyileştirmeye yetmedi.

Ekim ayına benzer bir şekilde yarı ve nihai mamul fiyatları çoğunlukla düşüş kaydederken, hammadde fiyatları artmaya devam etti. Kasım ayının başında bazı büyük ölçekli Hint çelik üreticileri tarafından açıklanan fiyat artışları piyasa tarafından kabul görmedi ve fiyatlar ay boyunca stok baskısı nedeniyle istikrarlı şekilde geriledi.

Demir cevheri ve pelet

Hindistan’da yerel demir cevheri fiyatları talepteki güçlü artış ve arzın yetersiz seyretmesi sonucu aylık bazda %2 yükseldi. OMC’nin ay ortasında gerçekleştirdiği ihale kapsamında yoğun bir satış yapılması, fiyatları yukarı çekti. Odisha’da yüksek tenörlü cevher ve parça cevher fiyatları yüksek seviyelerde yer almaya devam etti. NMDC’nin parça cevher fiyatlarını artırması da piyasadaki yukarı yönlü görünümü destekledi.

Fakat Raipur piyasasını takip eden BigMint pelet endeksi, sünger demir ve yarı mamul piyasalarındaki zayıf görünüm nedeniyle aylık bazda %4 düşüş kaydetti. Kasım ayının ilk döneminde sünger demir ve yarı mamullerde görülen hafif toparlanma, inşaat demiri piyasasının olumlu görünümü sayesinde olmuştu ancak daha sonra arz fazlası ve komşu eyaletlerden gelen rekabetçi tekliflerin baskısı Raipur’da pelet fiyatlarını aşağı çekti.

Kömür

BigMint’in Hindistan koklaşabilir taş kömürü endeksi Kasım’da aylık %5 yükseldi. Küresel fiyatlarda gözlenen Çin kaynaklı olumlu görünüm bu artışta etkili olurken, ayın başında Çin’de kok tesislerinin üçüncü kez fiyat artırması da küresel fiyatlara destek verdi. Hindistan ithalat piyasasında ise nihai mamul fiyatlarının zayıf seyretmesi nedeniyle koklaşabilir taş kömürü fiyatları ile karşı teklifler arasındaki fark açıldı.

Öte yandan Güney Afrika’dan Hindistan’a verilen koklaşabilir taş kömürü teklifleri sünger demir talebinin bir miktar artması, Güney Afrika-Hindistan arasındaki navlun maliyetlerinin yükselmesi ve Japonya ile Güney Kore gibi Asya ülkelerinden gelen canlı talep sayesinde aylık bazda hafif bir artış gösterdi.

Hurda ve diğer hammaddeler

Kasım ayında Hindistan'da yerel hurda fiyatları yatay seyretti. İthalat tarafında ise Türkiye'de çelik üreticilerinin kış mevsimi öncesi hurda alımlarına yönelmesiyle fiyatlar yükselirken, Hindistan’da ithal hurda talebinin zayıf seyretmesi sonucu fiyatlar ve karşı teklifler arasındaki fark açıldı.

Sünger demir piyasası Kasım ayının ilk döneminde çelik piyasasındaki kısa süreli canlanmadan faydalanarak hafif toparlandı. Yerel demir cevheri ve ithal kömür fiyatlarının yüksek kalması da zayıf çelik fiyatlarına rağmen sünger demir piyasasını destekledi.

Ülkenin doğusunda pik demir fiyatları ayın başında inşaat demiri piyasasının güçlü seyretmesi, küresel koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artış ve Hindistan’da kok arzının sınırlı olması sebebiyle aylık bazda %2 arttı.

Kütük

Yarı mamul piyasasında da benzer bir eğilim görüldü. Kasım ayının son iki haftasında OMC’nin ihalesi sonrası fiyatlarda bir miktar artış kaydedildi ancak alıcılar temkinli davrandığından piyasada belirgin bir iyileşme yaşanmadı.

İnşaat demiri ve filmaşin

Kasım ayının başında Hindistan’da yarı mamul fiyatlarındaki yükseliş, indüksiyon ocağı üretimi inşaat demiri fiyatlarındaki artış ve piyasadaki hareketlilik sonucu başlıca pazarlarda inşaat demiri fiyatları yukarı yönlü seyretti.

Ekim ayında JSW Steel, Tata Steel ve Jindal Steel başta olmak üzere büyük ölçekli üreticilerin inşaat demiri üretimleri artış kaydetti. Fakat Kasım ayında talebin zayıf kalması ve bunun sonucunda çelik üreticilerinin stoklarının yükselmesi, fiyatları son 5 yılın en düşük seviyesine çekti. Satıcılar stoklarını eritmek için indirim teklif etti.

Filmaşin fiyatları ise Ekim ayında gördüğü dip seviyeden bir miktar toparlansa da kayda değer bir toparlanma göstermedi.

Sıcak rulo sac

Kasım ayında büyük ölçekli Hint sıcak rulo sac üreticileri liste fiyatlarını 1.250 INR/mt artırdı. Ayın ilk günlerinde piyasa kısa süreli bir hareketlilik gösterdi. Yerel demir cevheri fiyatlarının güçlü kalması, AB’ye yapılan ihracattaki artış ve koruma önlemleri görünümü destekledi.

Ancak sıcak rulo sac bağlantı fiyatları ay boyunca düşmeye devam etti. Liste fiyatlarındaki artışın piyasada kabul görmemesi, zayıf talep ve yüksek arz nedeniyle üreticiler ve distribütörler agresif fiyat politikası izlemeye başladı. Hem üreticilerin hem distribütörlerin stokları yüksek seviyelerde kaldı.

Kasım’ın son haftasında ise alıcılar, Aralık’ta beklenen fiyat düşüşü nedeniyle alımlarını ertelemeye başladı.

Silikomangan

Hindistan’da silikomangan fiyatları çelik piyasasındaki zayıf görünüm ve ihracat tarafındaki durgunluk nedeniyle ay boyunca yatay seyretti. Yeni AB kotalarının etkisi ihracat piyasasını baskıladı ancak Güney Afrika menşeli mangan cevheri fiyatlarının yüksek olması ve MOIL’in fiyat artışı silikonmangan piyasasını destekledi.

Beklentiler

Hindistan'da hem uzun hem yassı mamullerde yüksek arz seviyeleri fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor ve piyasa toparlanmasını geciktiriyor. Ocak-Mart döneminde gerçek talep ve tüketimin toparlanacağına yönelik beklenti olsa da Çin, AB ve Japonya’daki üretim ve talep düşüşü küresel çelik fiyatlarındaki iyileşmeyi sınırlayacak. Öte yandan yükselen hammadde fiyatları üreticilerin kâr marjlarını daraltıyor. Bu nedenle bu mali yılın dördüncü çeyreğinde çelik fiyatlarında sert bir düşüş görülme olasılığı düşük. Bazı tesislerin üretim kısıtlamasına gitmesi arz baskısını hafifletebilir ancak hem yerel hem küresel piyasa için net bir toparlanma sinyali henüz yok.



Kaynak: BigMint