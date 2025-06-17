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Metso Çinli Jinan’ın Umman’daki yeni tesisine ekipman tedarik edecek

Salı, 17 Haziran 2025 12:18:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Finlandiya merkezli mühendislik ve teknoloji şirketi Metso, Çinli çelik üreticisi Jinan Iron & Steel Group’un Umman’ın Sohar kentinde inşa edeceği demir cevheri konsantre tesisine başlıca ekipmanları tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Ekipmanlar öğütme ve zenginleştirme devrelerini içeriyor.

Yıllık 12,6 milyon mt yüksek kaliteli demir cevheri konsantresi üretecek olan tesisin 2027 yılında faaliyetlerine başlaması planlanıyor. Şirket bu tesisle Umman’ı küresel doğrudan indirgeme kalite demir cevheri piyasasında önemli bir tedarikçi konumuna getirmeyi hedefliyor. 


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avrupa Birliği Üretim Metso 

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