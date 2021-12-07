Metinvest’in satış gelirleri yüksek çelik fiyatları nedeniyle Ocak-Eylül döneminde arttı

Salı, 07 Aralık 2021 11:00:06 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında Metinvest’in satış geliri, artan çelik ve demir cevheri fiyatları nedeniyle yıllık %78 artışla 13,56 milyar $’a yükseldi. Öte yandan, söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü bir önceki yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 1,37 milyar $’a kıyasla 6,10 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen %18’den %45’e yükseldi. Söz konusu dönemde şirketin toplam borcu yıllık %24 düşüşle 2,24 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekte nihai mamul satış hacimleri, çeşitli stratejik pazarlardan gelen talepteki toparlanmanın yanı sıra yakın zamanda gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde yıllık %9 arttı. Şirketin pelet sevkiyatları da %28 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, şirketin madencilik segmentinin gelirleri, yüksek demir cevheri fiyatları nedeniyle yıllık %78 artışla 2,92 milyar $’a yükseldi.