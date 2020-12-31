Metalloinvest, Ural Steel’deki 2 No’lu yüksek fırınını yeniledi

Perşembe, 31 Aralık 2020 11:43:46 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen çelik üreticisi Metalloinvest, bağlı kuruluşu Ural Steel’deki 2 No’lu yüksek fırını devreye aldığını açıkladı. Projeye 2,5 milyar RUB (33,5 milyon $) yatırım yapıldı.

Yeni yüksek fırının pik demir üretme kapasitesi yıllık maksimum 760.000 mt. 2 No’lu yüksek fırın, geleneksel bir yüksek fırına kıyasla %95’e kadar demir cevheri pelet içeriği kullanarak çalışabilme avantajına sahip.

Metalloinvest’in CEO’su Nazim Efendiev, “Yüksek fırınların yenilenmesi, Ural Steel’in kapsamlı geliştirme programında önemli bir aşama. Devreye alınmasıyla modern, güçlü bir üretim tesisimiz olacak,” dedi.

Ural Steel’in Genel Müdürü Ildar Iskakov, “2 No’lu yüksek fırının teknik donanımını tamamladık. Sırada 3 No’lu yüksek fırın var. Yüksek fırınlar toplamda yılda yaklaşık 2 milyon mt pik demir üretirken, kok tüketimini ve maliyetleri azaltacak,” dedi.

Metalloinvest’in büyük ölçekli yatırım projesi, Ural Steel’in stratejik entegre üretim geliştirme programının bir parçası olarak uygulanıyor. Projenin önlemleri, işletmenin verimliliğini artıracak ve karbon salımını azaltacak. Şirket, 3 No’lu yüksek fırını yenileme çalışmalarına 2021 yılı Şubat ayında başlamayı planlıyor.