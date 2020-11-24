Metalloinvest ekonomik faaliyetlerin kötüleşmesi nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor

Salı, 24 Kasım 2020 15:47:39 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın lider demir cevheri üreticisi Metalloinvest, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, şirketin net kârı yıllık %49,3 düşüşle 752 milyon $ olurken, satış geliri yıllık bazda %14,2 düşüşle 4,57 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Satış gelirindeki bu düşüş, artan nakliye maliyetleri göz önüne alındığında, pazarların yapısındaki değişiklikler ve fiyatların düşmesinden kaynaklandı.

Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %22,8 düşüşle 1,63 milyar $ olurken, AVFÖK marjı, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %39,7’ye kıyasla düşüş göstererek %35,7 seviyesinde yer aldı. AVFÖK’de kaydedilen düşüş, maden segmentinin AVFÖK’ündeki düşüşe bağlandı.

Şirketin Mali İşler Müdürü Alexey Voronov, küresel piyasalardaki ekonomik faaliyetlerin kötüleşmesi nedeniyle şirketin bu yılın ilk dokuz ayında kaydettiği sonuçların beklendiği üzere baskı altında olduğunu belirtti. Ayrıca şirketin maliyetlerini %17 oranında azalttığını da ifade etti. Metalloinvest, olumlu dinamiklerin 2020 yılında devam etmesini bekliyor.