﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meranti Green Steel ve Green Steel of WA yeşil sıcak briketlenmiş demir üretimi için iş birliği yapıyor

Salı, 05 Aralık 2023 10:09:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel (MGS), Batı Avustralya’da peletleme, doğrudan indirgeme ve yeşil sıcak briketlenmiş demir (HBI) faaliyetleri gerçekleştirmek için Avustralya merkezli Green Steel of WA (GSWA) ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Bir ortak girişim beklentisiyle MGS ve GSWA yüksek kaliteli demir cevheri peletlerinin üretimi, peletlerin doğrudan indirgenmesi ve indirgenmiş demirin briketlenerek MGS’nin Tayland’da bulunan yeni yeşil çelik tesisi dahil olmak üzere ihraç edilmesi için birlikte çalışıyor. Sonuç olarak GSWA ile yapılan iş birliği MGS’nin Tayland’da yeşil çelik üretimine yönelik planlarını destekleyecek.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları arza yönelik endişelerin artmasıyla daha da yükseldi

01 Ara | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları canlı talep sayesinde yükseldi

28 Kas | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları toparlandı, daha fazla artış beklenmiyor

24 Kas | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları gevşese de piyasa henüz netlik kazanmadı

21 Kas | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları arzın talebi geçmesiyle sertçe düştü

10 Kas | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları düşük talep ve yüksek arz sebebiyle geriledi

08 Kas | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları beklendiği üzere yükseldi

27 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları yeni bağlantılarda toparlandı

24 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları daha makul seviyelere indi

19 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının artış hızı yavaşladı, satışlar sınırlı

13 Eki | Hurda ve Hammadde