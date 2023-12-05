Meranti Green Steel ve Green Steel of WA yeşil sıcak briketlenmiş demir üretimi için iş birliği yapıyor

Salı, 05 Aralık 2023 10:09:50 (GMT+3) | İstanbul

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel (MGS), Batı Avustralya’da peletleme, doğrudan indirgeme ve yeşil sıcak briketlenmiş demir (HBI) faaliyetleri gerçekleştirmek için Avustralya merkezli Green Steel of WA (GSWA) ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Bir ortak girişim beklentisiyle MGS ve GSWA yüksek kaliteli demir cevheri peletlerinin üretimi, peletlerin doğrudan indirgenmesi ve indirgenmiş demirin briketlenerek MGS’nin Tayland’da bulunan yeni yeşil çelik tesisi dahil olmak üzere ihraç edilmesi için birlikte çalışıyor. Sonuç olarak GSWA ile yapılan iş birliği MGS’nin Tayland’da yeşil çelik üretimine yönelik planlarını destekleyecek.