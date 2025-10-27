Meranti Green Steel, Asya-Pasifik’te yeşil çelik kullanımını hızlandırmayı hedefliyor

İrlanda merkezli yapı malzemeleri şirketi Kingspan Group, Asya-Pasifik bölgesinde yeşil çeliğin kullanımını ve erişilebilirliğini hızlandırmak amacıyla Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel (MGS) ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Yeni anlaşma kapsamında Meranti Green Steel, Tayland’ın doğu kıyısında kurulacak yeni elektrik ark ocağı tesisinden elde edilecek yeşil çeliği hammadde olarak Kingspan’ın Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerine tedarik edecek. Tesisin inşaatına 2026 sonuna kadar başlanması ve 2029 sonunda devreye alınması planlanıyor. Bu iş birliğiyle Meranti Green Steel’in Tayland ve Umman’daki stratejik merkezleri aracılığıyla yılda 7-8 milyon mt yeşil çelik tedarik etmeyi, ilerleyen dönemde Endonezya, Batı Avustralya ve diğer Asya-Pasifik ülkelerine genişlemeyi hedeflediği söyleniyor.

Düşük karbonlu üretim yolunda adım atıldı

MGS, Umman’daki tesisinde hurda ve sıcak briketlenmiş demir kullanarak yeşil hidrojen ile doğal gazın hibrit karışımından yeşil çelik üretecek. Elde edilen malzeme, Tayland’daki elektrik ark ocaklarında işlenecek ve böylece düşük emisyonlu bir tedarik zinciri oluşturulacak.

Meranti Green Steel, 2045 yılına kadar ürettiği çeliğin karbon yoğunluğunu %90’a kadar azaltmayı planlıyor.

Kingspan Group Satın Alma Direktörü Mark Broderick yeni anlaşma hakkında, “Karbonsuzlaşma hedefleri tek başına gerçekleşemez, küresel iş birliği gerekir,” ifadelerini kullanırken, Meranti Green Steel İş Geliştirme Birimi Yardımcı Başkanı Harold Quek, bu iş birliğinin yapı malzemeleri imalatında hızlı bir şekilde düşük karbonlu üretime geçişin ne kadar önemli olduğunu vurguladığını belirtti.