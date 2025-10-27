Çin demir-çelik sektörüne yönelik kapasite değişim tedbirlerini revize etti, kamuoyu görüşüne açtı

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına bağlı Hammadde Sanayi Dairesi, 24 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, mevcut “Demir-Çelik Sektörü Kapasite Değişimi Tedbirleri”nin ilgili ulusal yasa, yönetmelik ve sanayi politikaları doğrultusunda revize edildiğini duyurdu. Bakanlık, yeni taslağı “Demir-Çelik Sektörü Kapasite Değişimi Tedbirleri (Kamuoyu Görüşü Taslağı)” adıyla yayımlayarak kamuoyundan görüş talep etti.

Yeni taslağa göre tüm eyaletlerde (özerk bölgeler ve belediyeler dahil) demir-çelik üretimi kapasite değişim oranı en az 1,5:1 olacak. Yani her 1 milyon mt’luk yeni kapasite için en az 1,5 milyon mt’luk eski kapasitenin kapatılması zorunlu tutulacak.



1 Haziran 2021 tarihinden sonra birleşme veya yeniden yapılanma yoluyla yasal ve onaylı biçimde kazanılmış mevcut bir kapasite söz konusuysa, kapasite değişim oranı en az 1,25:1 olarak uygulanacak.

Buna ek olarak eşdeğer kapasite değişimi üç özel durumda mümkün olacak:

Demir-çelik üretim ekipmanlarının aynı tesis içinde yapılan ve türü, nominal kapasitesi, sayısı veya yeri değişmeden gerçekleştirilen bakım, onarım ya da yeniden inşa projelerinde, yeni kapasite eklenmiş sayılmayacak. Bu tür projelerde yalnızca mevcut ekipman modernize edildiği için kapasite orijinal ekipmanın nominal değeriyle eşit tutulacak ve herhangi bir kapasite azaltımı yapılması gerekmeyecek. Elektro cüruf yeniden ergitme, vakum ark ergitme veya vakum indüksiyonlu ergitme gibi özel ergitme süreçleriyle çok çeşitli, küçük tonajlar halinde ve yüksek teknik içeriğe sahip özel çelikler üreten elektrik ark ocaklı çelik üretim projelerinde eşdeğer kapasite uygulanabilecek. Qinghai ve Tibet bölgelerinde inşa edilen demir ve çelik üretim projelerinde eşdeğer kapasite kullanılabilecek.

Ayrıca taslakta, çelik hurda kaynaklarının verimli şekilde değerlendirilmesi, elektrik ark ocaklı çelik üretiminin düzenli biçimde geliştirilmesi, uygun bölgelerde hidrojen bazlı üretimin teşvik edilmesi ve mevcut demir-çelik ekipmanlarında yeşil ve düşük karbonlu teknolojik dönüşüm projelerinin uygulanması teşvik ediliyor.