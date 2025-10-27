Shandong Steel 2025 yılı Ocak-Eylül dönemi için 19,7 milyar $ net kâr açıkladı

Çinli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Company Ltd, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı. Şirket söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %14,77 düşüşle 54,8 milyar RMB (7,7 milyar $) faaliyet geliri elde etti. Buna karşın şirket, geçen yılın aynı döneminde açıkladığı 1,45 milyar RMB net zarara kıyasla, bu yılın ilk dokuz ayında 140 milyon RMB (19,7 milyon $) net kâra geçti.

Ocak-Eylül döneminde Shandong Steel yıllık bazda %5,14 artışla 2,15 milyon mt çelik profil, %1 artışla 2,68 milyon mt çelik levha ve %17,9 artışla 1,13 milyon mt boru üretimi gerçekleştirdi. Şirket aynı dönemde %7,45 düşüşle 3,43 milyon mt sıcak rulo ve %8,1 düşüşle 1,73 milyon mt inşaat demiri üretti.