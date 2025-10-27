 |  Giriş 
Çin’in Hebei eyaletinde ikinci seviye acil durum önlemleri başlatıldı

Pazartesi, 27 Ekim 2025 10:56:58 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Hebei eyaletindeki Tangshan, Langfang ve Handan şehirlerinde hava kirliliğini azaltmak amacıyla 27 Ekim saat 12.00 itibarıyla ikinci seviye acil durum önlemleri başlatılması kararı aldı. Uygulamanın ne zaman sona ereceği daha sonra duyurulacak.

Hebei eyaletinde 27-31 Ekim tarihleri arasında hava koşullarının kötüleşmesi bekleniyor. Bu nedenle çeşitli bölgelerde zorunlu emisyon azaltma önlemleri uygulanacak. Bu önlemler kapsamında bazı sanayi tesislerinin ve işletmelerin emisyonlarını azaltmaları, belirli inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve ağır vasıta trafiğine kısıtlama getirilmesi öngörülüyor.

Özellikle çelik sektöründe, üretim malzemeleri ve çelik ürünleri kara yoluyla taşınmasında yalnızca tam elektrikli, hidrojenle çalışan ya da emisyon VI standartlarına uygun ağır vasıtaların kullanılması zorunlu olacak.


