Çinli çelik sanayi kuruluşları 2025’in Ocak-Eylül döneminde 13,7 milyar $ brüt kâr elde etti

Pazartesi, 27 Ekim 2025 10:06:13 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yayımladığı verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin’in başlıca çelik kuruluşları 97,34 milyar RMB (13,7 milyar $) brüt kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 34,1 milyar RMB brüt zarar elde edilmişti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %3,4 artışla 348,25 milyar RMB (49 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %27 düşüşle 33,54 milyar RMB (4,7 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %2,2 artışla 119,6 milyar RMB (16,8 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %37,3 artışla 101,76 milyar RMB (14,3 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %9,9 artışla 5,37 trilyon RMB (760 milyar $) oldu.


