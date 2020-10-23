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Merafe Resources’ın ferrokrom üretimi Ocak-Eylül döneminde %37 düştü

Cuma, 23 Ekim 2020 16:35:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Glencore-Merafe Chrome Venture’da %20,5 hisse sahibi olan Güney Afrika merkezli ferrokrom üreticisi Merafe Resources, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına dair üretim sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin ferrokrom üretimi %37 düşüşle 168.000 mt oldu. Böylesine büyük bir düşüşün sebebi, Covid-19 salgını nedeniyle üretimin azaltılması, kötüleşen piyasa koşulları ve elektrik kesintileri oldu.

Yalnızca üçüncü çeyrekte ise, şirketin ferrokrom üretimi 48.000 mt seviyesinde kaydedildi. Boshoek, Wonderkop ve Rustenburg’un Eylül ayında yeniden faaliyete başlamasıyla birlikte, bakım onarım çalışması altında bulunan Lydenburg hariç, tüm izabeciler faaliyet halinde.


Etiketler: üretim  Güney Afrika  G. Afrika  |  benzer haberler »


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