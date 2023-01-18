﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’nın soğuk rulo sac ticaret akışı Kasım ayında %18 azaldı

Çarşamba, 18 Ocak 2023 09:21:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ticaret akışı geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %18,1 düşüşle 106 milyon $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüşte ithalatın %30,9 azalması ve ihracatın %114,8 artması etkili oldu.

Söz konusu ayda soğuk rulo sac ithalatının değeri yıllık %30,9 düşüşle 82 milyon $ seviyesine geriledi. Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında ithalat 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,19 milyon $ seviyesine kıyasla %3,9 düşerek 1,15 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda soğuk rulo sac ihracatı yıllık %114,8 artışla 24 milyon $ seviyesine çıkarken, geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %89,7 artışla 365 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: soğuk rulo sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları tatil öncesi pek değişmedi, görünüm olumlu

18 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hint üreticiler yassı mamul baz fiyatlarında ikinci kez artışa gitti

17 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Pakistanlı soğuk rulo ve galvanizli sac üreticileri hammadde maliyetlerindeki artışı dengelemek adına fiyatlarını ...

16 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları arzın azalması ve olumlu görünüm sonucu yükseldi, talep değişmedi

16 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları artmaya devam ediyor, alıcılar hala temkinli

16 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Kasım ayında %24,1 düştü

16 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de kaplamalı ve soğuk rulo sac fiyatları olumlu görünüm sayesinde yeniden yükseldi

12 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yerel yassı mamul fiyatları yukarı yönlü, talep hafifçe iyileşti

12 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 2. Hafta

12 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları yuanın değer kazanmasıyla sertçe arttı

11 Oca | Yassı Ürünler ve Slab