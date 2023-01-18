Meksika’nın soğuk rulo sac ticaret akışı Kasım ayında %18 azaldı

Çarşamba, 18 Ocak 2023 09:21:26 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ticaret akışı geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %18,1 düşüşle 106 milyon $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüşte ithalatın %30,9 azalması ve ihracatın %114,8 artması etkili oldu.

Söz konusu ayda soğuk rulo sac ithalatının değeri yıllık %30,9 düşüşle 82 milyon $ seviyesine geriledi. Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında ithalat 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,19 milyon $ seviyesine kıyasla %3,9 düşerek 1,15 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda soğuk rulo sac ihracatı yıllık %114,8 artışla 24 milyon $ seviyesine çıkarken, geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %89,7 artışla 365 milyon $ seviyesinde kaydedildi.