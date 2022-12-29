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Meksika’nın Ocak-Kasım dönemi galvanizli sac üretimi, tüketimi, ihracatı

Perşembe, 29 Aralık 2022 09:23:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, galvanizli sac bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %1,5 düşüşle 2,87 milyon mt seviyesinde yer alarak en çok üretilen dördüncü nihai mamul oldu.

Söz konusu dönemde tüketimi geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde kaydedilen 4,16 milyon mt seviyesine kıyasla %9,3 düşüşle 3,77 milyon mt’a gerileyen galvanizli sac tüketimde üçüncü sıraya yerleşti.

Canacero, galvanizli sacın geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında kaydedilen 1,68 milyon mt’a kıyasla %15,9 düşüşle 1,41 milyon mt seviyesinde yer alarak en çok ithal edilen ikinci nihai mamul olduğunu belirtti.

Ayrıca aynı dönemde galvanizli sac ihracatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 433.000 mt seviyesine kıyasla %17,6 artışla 509.000 mt seviyesine yükselerek en çok ihraç edilen üçüncü nihai mamul olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Tüketim İth/ihr İstatistikleri Üretim 

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