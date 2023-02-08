Meksika’nın galvanizli sac üretimi ve tüketimi 2022 yılında azaldı

Çarşamba, 08 Şubat 2023 09:29:12 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin galvanizli sac tüketimi 2022 yılında yıllık %9,4 veya 423.000 mt düşüşle 4,08 milyon mt seviyesinde yer aldı. Böylelikle galvanizli sac en çok tüketilen üçüncü nihai mamul konumuna geriledi.

2022 yılında galvanizli sac üretimi yıllık %1,6 veya 52.000 mt düşüşle 3,10 milyon mt oldu.

Galvanizli sac ithalatı yıllık %17 veya 312.000 mt düşüşle 1,52 milyon mt seviyesine gerilerken, ihracat yıllık %12,1 artarak 546.000 mt seviyesine yükseldi.