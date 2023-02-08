﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’nın galvanizli sac üretimi ve tüketimi 2022 yılında azaldı

Çarşamba, 08 Şubat 2023 09:29:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin galvanizli sac tüketimi 2022 yılında yıllık %9,4 veya 423.000 mt düşüşle 4,08 milyon mt seviyesinde yer aldı. Böylelikle galvanizli sac en çok tüketilen üçüncü nihai mamul konumuna geriledi.

2022 yılında galvanizli sac üretimi yıllık %1,6 veya 52.000 mt düşüşle 3,10 milyon mt oldu.

Galvanizli sac ithalatı yıllık %17 veya 312.000 mt düşüşle 1,52 milyon mt seviyesine gerilerken, ihracat yıllık %12,1 artarak 546.000 mt seviyesine yükseldi.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri Tüketim Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Pakistanlı soğuk rulo ve galvanizli sac üreticileri tekliflerini daha da yükseltti

06 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Nucor, AMUSA ve NLMK USA yassı mamul fiyatlarını 55$/mt artırdı

06 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da perakende yassı mamul fiyatları arttı, yerel üretici tekliflerini sabit tuttu

03 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları hafifçe yükseldi

02 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 5. Hafta

02 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Aralık ayında %25,6 arttı

31 Oca | Çelik Haberler

Pakistanlı soğuk rulo ve galvanizli sac üreticileri rupinin değer kaybını dengelemek için tekliflerini bir kez daha ...

30 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın çelik ihracatı 2022 yılında %6,1 azaldı

30 Oca | Çelik Haberler

Türkiye yassı mamuldeki ithalat vergilerini yükseltti

28 Oca | Çelik Haberler

Avrupa ve Asya’daki yükseliş Romanya yassı mamul piyasasını henüz olumlu etkilemedi

27 Oca | Yassı Ürünler ve Slab