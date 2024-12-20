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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ekim’de aylık %10,5 geriledi

Cuma, 20 Aralık 2024 09:14:22 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %10,5 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %27,5 artışla 219.450 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 264 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 179,9 milyon $’a kıyasla 248,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 80.447 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 72.370 mt’a kıyasla 78.057 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 32.530 mt ile Vietnam, 21.437 mt ile Brezilya, 20.674 mt ile Meksika ve 15.876 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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