Meksikalı Grupo Acerero tesis yatırımını 150 milyon $’a indirdi

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 09:43:59 (GMT+3) | San Diego

Meksika merkezli Grupo Acerero (GASA), slab ve daha sonra levha üreteceği yıllık 650.000 mt kapasiteli yeni tesisinin ve yüksek fırınının inşaatına ayırdığı yatırım miktarını 150 milyon $’a indirdiğini açıkladı. SteelOrbis 2023 yılının Ağustos ayında “Beskar” adı verilen projenin 350 milyon $ ila 400 milyon $ yatırım alacağını bildirmişti.

Şirketin yatırımcılar için yayımladığı bir raporda, “Slab levha maliyetinin yaklaşık %85,3’ünü oluşturuyor. Bu nedenle GASA’nın ana şirketi Grupo Fonderia slab üretimi için yeni bir tesis inşa etmeye karar verdi. Bu sayede levhadan elde edilen kâr artmış olacak. 150 milyon $’lık proje inşaat çalışmaları, tesis kurulumu ve slab döküm ünitesine harcanacak,” ifadeleri kullanıldı.

Şirket bununla birlikte tedarik zincirinde hurda ile nihai mamul arasında dikey entegrasyon oluşturulacağı ve hurda slabtan daha ucuz olduğu için maliyetlerin düşüp kâr marjının artacağını belirtti.

GASA geçtiğimiz yıl levha üretimi için kullandığı slabın %32’sini iç piyasadan, geriye kalanını ise Brezilya, Vietnam ve Avrupa olmak üzere dış piyasalardan karşılamıştı.

Şirketin hurda alımları ise uzun mamul maliyetlerinin %75’ini oluşturuyor. GASA’nın San Luis Potosí, Guadalajara ve Silao’da toplama merkezleri bulunmakta.

GASA, iç piyasada yassı mamul pazarının %20,5’ini, inşaat demiri pazarının %11,3’ünü ve filmaşin pazarının %6,9’unu meydana getirdiğini ifade etti. 2023 yılında şirketin sattığı 959.312 mt’un %47,2’sini inşaat demiri, %33,5’ini levha ve yaklaşık %20’sini filmaşin oluşturdu.

Grupo Fonderia, yeni tesisin finansmanını sağlamak için menkul kıymetler piyasasına girmeye hazırlanıyor.