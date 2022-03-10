Meksika Rusya, Ukrayna ve Romanya’dan ithal çelik levhaya uygulanan antidamping vergisini uzattı

Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna ve Romanya’dan ithal çelik levhaya uygulanan antidamping vergisinin yerel üretici Altos Hornos de Mexico’nun (AHMSA) başvurusu üzerine beş yıl daha uzatılması kararının alındığı belirtildi. Söz konusu karar 22 Eylül 2020 tarihinden itibaren beş yıllık süreyi kapsayacak.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.51.04, 7208.52.01 ve 7225.40.06 kodları altında kayıtlı bulunan orta kalınlıkta levha, kalın levha, sıcak levha ve boyuna kesme levha antidamping vergisine tabi tutulacak.
Bakanlık üç ülkeden ithal söz konusu ürünlere bor içeriklerine bağlı olarak %36,8-60,1 oranında antidamping vergisi uygulanacağını bildirdi.