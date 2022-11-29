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Meksika Rusya çıkışlı sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisini 2026 yılına kadar uzattı

Salı, 29 Kasım 2022 09:25:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı Rusya’dan ithal veya diğer ülkelerden ithal Rusya çıkışlı sıcak rulo saca uygulanan %29,3 oranındaki mevcut antidamping vergisinin süresini 2026 yılının Haziran ayına kadar uzattı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.10.02, 7208.25.99, 7208.37.01 ve 7225.30.03 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Meksika 1996 yılının Haziran ayından bu yana %29,3 oranında antidamping vergisi uyguluyor. Pazar payı %57 seviyesinde yer alan Ternium ve %43 seviyesinde yer alan Altos Hornos de Mexico’nun (AHMSA) talebi üzerine antidamping vergisinin süresinin uzatıldığı belirtildi.

%0,0008 veya üzerinde bor ilaveli olan söz konusu sıcak rulo sacın genişliği 600 mm seviyesinde veya üzerinde ve kalınlığı en fazla 10 mm olacak şekilde 4,75 mm seviyesinde veya üzerinde yer alıyor.


Etiketler: sıcak rulo sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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