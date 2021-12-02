Meksika Güney Kore’den ithal ferromanganeze uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore’den ithal yüksek karbonlu ferromanganeze uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlatılacağı belirtildi.
Yerel üretici Minera Autlan’ın, 22 Ekim tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılacak incelemeye tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7202.11.01 ve 9802.00.13 kodları altında kayıtlı bulunuyor.
Bakanlık, incelemenin, 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihleri arasını, analiz döneminin ise 1 Ekim 2016-30 Ekim 2021 tarihleri arasını kapsadığını ekledi.
Meksika, Güney Kore’den ithal yüksek karbonlu ferromanganeze %35,64 antidamping vergisi uyguluyor. Söz konusu vergi, 15 Aralık 2016 tarihinde getirilmişti.