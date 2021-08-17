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Meksika Çin’den ithal soğuk saca yönelik antidamping vergisini 5 yıl daha uzattı

Salı, 17 Ağustos 2021 09:36:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, dönem sonu incelemesinin ardından, Çin’den ithal alaşımsız ve boron ilaveli soğuk saca yönelik antidamping vergisinin süresini beş yıl daha uzattığını duyurdu.

Antidamping vergisi, Baoshan Iron & Steel Co’nun için %65,99, Steel Group Co.’nun için %82,08; Beijing Shougang Cold Rolling Co. Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd ve diğer tüm Çinli ihracatçılar için %103,41 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde, 7209.16.01, 7209.17.01 and 7225.50.07 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: soğuk haddelenmiş  Meksika  Kuzey Amerika  çelik üretimi  yassı ürünler  kota ve vergiler  hammaddeler  |  benzer haberler »


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