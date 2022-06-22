Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %7,9 arttı

Çarşamba, 22 Haziran 2022 11:22:49 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayında aylık %7,9 artış ve yıllık %4,2 düşüş göstererek 8,06 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %7,2 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,8 düşüşle 5,71 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %5,5 düşüşle 27,78 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %3,5 düşüşle 38,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: