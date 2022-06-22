﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %7,9 arttı

Çarşamba, 22 Haziran 2022 11:22:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayında aylık %7,9 artış ve yıllık %4,2 düşüş göstererek 8,06 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %7,2 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,8 düşüşle 5,71 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %5,5 düşüşle 27,78 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %3,5 düşüşle 38,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün

Mayıs 2022 (mt)

Aylık değişim (%)

Yıllık değişim (%)

Sıcak haddelenmiş profil 

462.800

+9,9

+4,6

Bar

747.000

+2,1

+10

Filmaşin

108.000

-17,3

-22,3

Kalın levha

766.900

-2,2

+1,3

Sıcak haddelenmiş geniş şerit 

3.322.700

+12

-0,5

Soğuk haddelenmiş geniş şerit

1.241.600

+12,8

-11,4

Galvanizli sac

674.900

+5,3

-18

Kaynaklı boru

248.300

-9,8

-2

Etiketler: Sıcak Sac Pik Demir Ham Çelik Soğuk Sac Galvanizli Levha Kaplamalı Yassı Ürünler Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tokyo Steel Utsunomiya tesisinde yerel hurda alım fiyatlarını aşağı çekti

22 Haz | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarını düşürmeye devam ediyor

21 Haz | Hurda ve Hammadde

JFE Steel karbonsuz üretim hedefine ulaşmak için iki tesis inşa edecek

20 Haz | Çelik Haberler

Tokyo Steel Temmuz ayı için yerel çelik fiyatlarında değişikliğe gitmedi

20 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Nisan ayında aylık %14,7 düştü

20 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Nisan ayında aylık %14,5 düştü

16 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel hurda fiyatları düşüşte, ithal alımlar halen nadir

15 Haz | Hurda ve Hammadde

Japon sıcak sac ihracatçıları tekliflerini düşürdü, daha fazla düşüş mümkün

15 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Tokyo Steel hurda alım fiyatlarını üst üste iki defa düşürdü

09 Haz | Hurda ve Hammadde

Nippon Steel Nagoya tesisindeki 3 No’lu yüksek fırınının devreye alınma tarihini erteledi

07 Haz | Çelik Haberler