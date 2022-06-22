Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %7,9 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayında aylık %7,9 artış ve yıllık %4,2 düşüş göstererek 8,06 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %7,2 artışla ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,8 düşüşle 5,71 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin pik demir üretimi yıllık %5,5 düşüşle 27,78 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %3,5 düşüşle 38,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Mayıs 2022 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
462.800
|
+9,9
|
+4,6
|
Bar
|
747.000
|
+2,1
|
+10
|
Filmaşin
|
108.000
|
-17,3
|
-22,3
|
Kalın levha
|
766.900
|
-2,2
|
+1,3
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.322.700
|
+12
|
-0,5
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.241.600
|
+12,8
|
-11,4
|
Galvanizli sac
|
674.900
|
+5,3
|
-18
|
Kaynaklı boru
|
248.300
|
-9,8
|
-2