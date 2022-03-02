İtalyan Pittini haddehanelerinde faaliyetlerine tekrar başladı

Çarşamba, 02 Mart 2022 14:57:47 (GMT+3) | Brescia

Pittini Group’un Udine’deki Ferriere Nord çelik tesisinde üretimin tekrar başlamasının ardından, haddehaneler de bugün faaliyete girdi ve grubun tüm tesisleri, Verona ve Potaze dahil, tam kapasite faaliyetlerine başlayacak.

Daha önce SteelOrbis'in belirttiği gibi, geçtiğimiz Cuma günü İtalyan çelik grubu doğalgaz maliyetlerindeki hızlı artışla mücadele edebilmek için İtalya’daki üç tesisinde üretimi durdurmuştu. Çelik tesisleri 25-28 Şubat arasındaki faaliyetlerini durdururken, haddehanelerin 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kapalı olacağı belirtilmişti.