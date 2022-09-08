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Megasa yüksek enerji fiyatları nedeniyle geceleri üretimine ara verecek

Perşembe, 08 Eylül 2022 10:46:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre, İspanya merkezli uzun mamul üreticisi Megasa, son haftalarda enerji fiyatlarında kaydedilen artışın operasyonları sürdürülemez hale getirmesi nedeniyle İspanya ve Portekiz’de bulunan tesislerindeki üretim vardiyalarını değiştirecek.

Şirket Narón, Seixal ve Maia tesislerinde 9 Eylül ile 1 Kasım tarihleri arasında geceleri üretimi askıya alacak ve öğleden sonra için yeni bir vardiya başlatacak.

Bu değişiklikle Megasa elektrik maliyetini Avrupa’daki diğer şirketlerin aksine üretimini tamamen durdurmadan azaltmayı bekliyor.

Şirketin söz konusu durumu atlatmak için çözümler bulmak amacıyla hükümetle görüşmeler yaptığı anlaşılıyor.

Mart ayında Megasa elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle Seixal ve Maia tesislerindeki faaliyetlerini durdurmuş, birkaç hafta sonra yeniden üretime başlamıştı.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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