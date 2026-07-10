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Marcegaglia İtalya’daki çelik tesisinin dijital modernizasyonu için Fives ile anlaştı

Cuma, 10 Temmuz 2026 12:05:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli mühendislik grubu Fives tarafından yapılan açıklamaya göre İtalya merkezli çelik üreticisi Marcegaglia, ülkedeki Gazoldo degli Ippoliti tesisinde bulunan tavlama ve asitleme hattının modernizasyonu için Fives’ı seçti.

Fives proje kapsamında sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerin ısıl işlem kontrolünü otomatikleştirmek ve optimize etmek üzere Virtuo™ L dijital çözümünü devreye alacak. Söz konusu sistem, geniş bir çelik kalitesi ve şerit ölçüsü aralığında sıcaklık geçişlerini iyileştirirken, yakıt tüketiminin azaltılmasına da katkı sağlayacak.

Yazılım ayrıca sistematik üretim verisi toplanmasına imkân tanıyarak ilave verimlilik artışlarını ve hattın kademeli olarak dijitalleştirilmesini destekleyecek.

Marcegaglia’nın tarihi Gazoldo tesisi hem karbon çelik hem de paslanmaz çelik işliyor. Tesisin ürün gamında rulo, şerit ve sac, lama ve profiller, kaynaklı yapısal ve hassas borular ile sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş ve galvanizli ürünler yer alıyor. Tesiste ayrıca 1D ve 2B yüzey kalitelerine sahip östenitik ve ferritik paslanmaz çelik ürünler işleniyor.

Karbon çeliği bölümünde bir asitleme hattı, 28 tavlama ünitesi, sac ve şerit servis merkezleri, sıcak haddelenmiş şerit işleyen dört boru hattı ve soğuk haddelenmiş şerit işleyen 22 boru hattı bulunuyor.

Tesis yıllık yaklaşık 500.000 mt sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ürün ve 250.000 mt soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik kapasitesine sahip. Bahsi geçen son proje Marcegaglia’nın tesiste otomasyonu, operasyonel esnekliği ve çevresel performansı artırmaya yönelik geniş kapsamlı çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.


Etiketler: Paslanmaz Ürünler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Marcegaglia 

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