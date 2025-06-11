 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Malezyalı...

Malezyalı MAEGMA sıcak briketlenmiş demir tesisi için Primetals ile anlaştı

Çarşamba, 11 Haziran 2025 11:08:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Malezya merkezli çelik üreticisi MAEGMA Minerals Malezya'da son teknoloji MIDREX çelik üretim tesisi kurmak için İngiliz tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile ortaklık yaptı. Yıllık 2 milyon mt sıcak briketlenmiş demir kapasiteli tesisin 2029 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Primetals’ın geliştirdiği MIDREX Flex teknolojisi, %100 hidrojen kullanımına olanak sağlamakla birlikte farklı oranlarda doğal gaz ve hidrojen ile çalışarak önemli çevresel faydalar sağlıyor. Başlangıçta doğal gaz-hidrojen karışımı ile çalışacak olan tesis karbon emisyonlarını geleneksel yüksek fırın yöntemlerine kıyasla %50'den fazla azaltacak.

Primetals Başkan Yardımcısı Andreas Viehboeck, “Çelik sektöründe hidrojene geçiş hızlanıyor ancak enerji fiyatları halen zorluk yaratıyor. MIDREX Flex tesisinin sağladığı esneklik sayesinde MAEGMA karbon emisyonlarını düşürürken, hidrojen kullanımını piyasa koşullarına uyumlu bir şekilde düzenleyecek,” ifadelerini kullandı

Tesis planlanan yerel doğal gaz ve bir güneş enerji santrali ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarından yeşil hidrojen temin edecek. Bununla birlikte hammaddelerin yerel bir madenciden tedarik edilmesiyle sevkiyat maliyetleri azaltılacak.


Etiketler: Hammaddeler Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 24. Hafta, 2025

12 Haz | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel üçüncü hurda sahasını Tokyo Körfezi’nde açtı

12 Haz | Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları piyasanın zayıflamasıyla yatay seyretti

12 Haz | Hurda ve Hammadde

Kanto hurda ihracat ihalesinde fiyatlar dolar bazında hafifçe arttı

12 Haz | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Haziran

12 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Stegra Brezilya’da demir cevheri briketleme tesisi inşa edecek

12 Haz | Çelik Haberler

Türkiye ithal hurda piyasası durgun, beklentiler farklılık gösteriyor

11 Haz | Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda alımları durgun, fiyatlar halen aşağı yönlü

11 Haz | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları talepteki mevsimsel zayıflama sebebiyle düşmeye devam ediyor

11 Haz | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 11 Haziran 2025

11 Haz | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis