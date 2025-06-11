Malezyalı MAEGMA sıcak briketlenmiş demir tesisi için Primetals ile anlaştı

Malezya merkezli çelik üreticisi MAEGMA Minerals Malezya'da son teknoloji MIDREX çelik üretim tesisi kurmak için İngiliz tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile ortaklık yaptı. Yıllık 2 milyon mt sıcak briketlenmiş demir kapasiteli tesisin 2029 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Primetals’ın geliştirdiği MIDREX Flex teknolojisi, %100 hidrojen kullanımına olanak sağlamakla birlikte farklı oranlarda doğal gaz ve hidrojen ile çalışarak önemli çevresel faydalar sağlıyor. Başlangıçta doğal gaz-hidrojen karışımı ile çalışacak olan tesis karbon emisyonlarını geleneksel yüksek fırın yöntemlerine kıyasla %50'den fazla azaltacak.

Primetals Başkan Yardımcısı Andreas Viehboeck, “Çelik sektöründe hidrojene geçiş hızlanıyor ancak enerji fiyatları halen zorluk yaratıyor. MIDREX Flex tesisinin sağladığı esneklik sayesinde MAEGMA karbon emisyonlarını düşürürken, hidrojen kullanımını piyasa koşullarına uyumlu bir şekilde düzenleyecek,” ifadelerini kullandı

Tesis planlanan yerel doğal gaz ve bir güneş enerji santrali ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarından yeşil hidrojen temin edecek. Bununla birlikte hammaddelerin yerel bir madenciden tedarik edilmesiyle sevkiyat maliyetleri azaltılacak.