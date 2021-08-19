Majestic Steel USA Merit Steel USA’i satın aldığını duyurdu

Perşembe, 19 Ağustos 2021 10:06:22 (GMT+3) | San Diego

Majestic Steel USA, resmi adıyla Merit Ends and Viking Processing Corporation olarak bilinen çelik servis merkezi Merit Steel USA’in satın alındığını duyurdu.

Yapılan basın açıklamasında, Batı Yakasında yer alan Merit Steel’in satın alımıyla birlikte şirketin başlıca ürünlerinin ve son kullanıcı piyasalarının daha uyumlu hale getirilerek bölgedeki konumunun güçlendirileceği vurgulandı. Merit’i bölgenin lideri olarak tanımlayan Majestic Steel, söz konusu satın alımı, büyümeye ve sınıfının en iyisi hizmete yatırım yapmaya devam etme fırsatı olarak gördüğünü belirtti. Şirket, arz zincirinde devam eden daralma nedeniyle, mevcut ve yeni müşterilere daha iyi hizmet vermek için konumunu güçlendirmeye önem veriyor.